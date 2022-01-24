Более 2,6 тысячи машин привлекли к очистке дорог Подмосковья от снега

Свыше 2,6 тысячи машин приступили к расчистке дорог в Подмосковье от снега. Задействовали и более 3,3 тысячи рабочих. Водителей предупредили об облачной погоде с прояснениями и похолодании.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что очистка дорог и вывоз снега продолжаются.

За выходные в Подмосковье выпало около трех сантиметров снега. Задача дорожных служб не допустить складирования Алексей Гержик.

Он напомнил, что сейчас в Московской области продолжает действовать «желтый» уровень опасности. Его объявили из-за гололедицы.

В понедельник, 24 января, в регионе преимущественно без осадков, но облачно. Уже к ночи похолодает до -14 градусов.

За транспортной ситуацией круглосуточно следят в дежурной службе. В Минтрансе водителей и пешеходов призвали быть внимательными, соблюдать правила движения, не превышать скорость и притормаживать перед пешеходными переходами.

Ранее стло известно, что на этой неделе московский регион ждут сильные морозы.