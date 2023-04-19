Подмосковье 19 апреля 2023, 12:15 Подмосковные врачи спасли едва не лишившуюся пальцев девочку

Читать 360tv в

Семилетняя девочка поступила в больницу имени профессора Розанова в Подмосковье с множественными ранами восьми пальцев рук. Она получила травму, когда перелезала через забор и напоролась на проволоку.

Заведующий хирургическим отделением Алексей Громов рассказал, что пациентка могла полностью утратить подвижность пальцев, поэтому операцию нужно было проводить срочно. Она оказалась сложной и длилась три часа. Спустя две недели кожа прижилась и двигательная функция восстановилась.

Реклама

«Сейчас лечение продолжается на базе детской поликлиники. Многое зависит и от родителей. Их задача — помочь ребенку развить мелкую моторику и успешно завершить восстановительный процесс. А мы не теряем связь с родителями и девочкой, чтобы держать ситуацию под контролем», — сказал он.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана. Взрослым напоминают, что важно всегда следить за детьми, чтобы обеспечить их безопасность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне «Ивановские дворики» откроется новая поликлиника.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».