Подмосковные врачи спасли упавшего с 4-го этажа мужчину | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 13:09 Подмосковные врачи спасли упавшего с 4-го этажа мужчину

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Подмосковные врачи недавно спасли мужчину, который упал с большой высоты и разбился. Он поступил в Московскую областную больницу имени Розанова. У него было множество травм, потому что он упал с высоты четвертого этажа.

Ситуация была достаточно серьезная, его пришлось сразу же доставить в реанимацию. Врачи выяснили, что у него была черепно-мозговая травма, переломы тазовых костей, переломы ребер, скопление жидкости в грудной клетке, разрыв печени. Все это привело еще и к внутреннему кровотечению.

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Хирурги сразу же взялись за дело. Сначала они ушили те участки печени, которые оказались поврежденными. Им важно было удалить всю кровь, которая успела скопиться в животе. Лечили пациента также и медикаментами, ему в целом предстояли еще некоторые операции. Например, для того, чтобы закрепить бедренную кость штифтом. Он просто помогает ускорить процесс заживления. Потом действовать нужно было травматологам — прошли завершающие весь процесс операции.

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«Мы собрали все тазовое кольцо по кусочкам и надежно зафиксировали», — рассказал заведующий травматологическим отделением Арутюн Туфанян.

Благодаря очень слаженной работе врачей, все операции прошли крайне успешно. Сам пациент сейчас ощущает себя хорошо, его уже выписали на амбулаторное лечение. Он уже может полностью двигаться, его здоровью больше нет никаких угроз.

Недавно в регионе начала действовать новая мера поддержки для медиков, снимающих жилье. Теперь медицинские специалисты ежемесячно получают денежную компенсацию. Врачи, фельдшеры и рентгенлаборанты могут воспользоваться программой «Социальная ипотека». По этой программе специалисты получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса.