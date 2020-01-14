Крещение 2020: топ-10 купелей в Подмосковье

19 января православные верующие отмечают Крещение Господне или праздник Богоявления. По давней традиции в ночь с 18 на 19 января россияне окунаются в прорубь. Комитет по туризму Московской области выбрал десять лучших мест для купания.

Одна из главных традиций праздника — крещенские купания, когда верующие окунаются в проруби с освященной водой. Ежегодно такой обряд совершают тысячи людей. Считается, что в праздничную ночь освященная вода в любом водоеме способна исцелять болезни и приносить благодать.

В Подмосковье есть несколько мест для купания, пользующихся у верующих особой любовью.

Так, многие жители московского региона предпочитают купель у святого источника «Белый колодец» в Зарайске. Есть предание, что он забил из земли в 1225 году и вновь был открыт в 2002-м. Купаленка на территории источника поделена на мужскую и женскую половины. От часовни открывается великолепный вид на город и Зарайский кремль.

Отправиться в праздничную ночь можно и на Ногинский пруд в микрорайоне имени Ногина в Серпухове. Это открытый водоем, на котором специально установят две деревянные купели. Для гостей поставят отапливаемые палатки: одну для мужчин, а другую для женщин. Между ними организуют раздачу горячего чая. 18 января в 23.00 начнется богослужение с освещением воды, а в 00.00 начнется само омовение.

Одним из самых популярных мест для купаний считается иордань на Истре. В ночь с 18 на 19 января каждый желающий сможет окунуться в купель, организованную у Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. В этом году на реке Истра организованы две купели: одна купель с четырьмя заходами, а другая с двумя. Рядом поставят два больших шатра для переодевания. В 2019 году купели посетили десять тысяч человек.

Также многие выбирают для купаний источник св. Николая Чудотворца при Успенском храме в Коломне. Усилиями верующих и местной администрации обычный родник был благоустроен и 19 декабря 2005 года, в день памяти святителя Николая, был торжественно освящен. 19 января с 20.00 там будут дежурить спасатели.

Популярностью пользуется и источник преподобного Саввы у Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. На реке Сторожке у колодца преподобного Саввы Сторожевского великолепную деревянную часовню возвели еще в 2000-х годах. В ней есть две больших купели: мужская и женская с просторными раздевалками. Температура воды в иордани — даже в очень теплые дни — около четырех градусов. Колодец, где сейчас находится часовня с купелью, был ископан Саввой Сторожевским в 1400 году, впоследствии здесь открылся источник. Вода из колодца издревле считается чудотворной. В прошлом году источник посетили около десяти тысяч человек.

Одно из самых значимых для верующих мест для купания — купель на источнике Преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» в деревне Взгляднево Сергиево-Посадского округа. В крещенскую ночь на источнике будет организовано дежурство экстренных служб, заработают торговые точки, пункты обогрева, купающихся будут угощать горячим чаем. Также для удобства организаторы купаний подготовили парковку для транспорта на пять тысяч мест. Основной поток участников крещенских купаний ожидается с 22:00, а сама служба начнется в полночь. В прошлую крещенскую ночь окунуться в купели на источнике пришли 30 тысяч человек.

Популярностью у жителей и гостей Солнечногорска пользуется прорубь-иордань на озере Сенеж. Окунуться там можно будет в ночь с 18 на 19 января с 22.00 до 03.00. Для купающихся уже установили теплые раздевалки. В крещенскую ночь будут дежурить спасатели, медицинские работники и полиция. Гостей будут угощать горячим имбирным чаем и сушками.

Крещенские массовые купания традиционно проходят и в купели в селе Талеж Чеховского горокруга. Источник преподобного Давида является подворьем Вознесенской Давидовой пустыни, мужского монастыря. На огороженной и охраняемой территории находятся Святой источник, над которым возвышается часовня в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», храм-часовня во имя преподобного Давида, звонница, две купальни: мужская и женская, беседка и дом священника.

Массовое паломничество обычно ожидается в усадьбу Демьяново в Клину. Верующие окунаются в купель на пруду при Храме Успения Божией Матери. В июле 2016 года на церковном пруду было проведено большое благоустройство, смонтирован специальный стационарный настил и восьмигранная площадка вокруг проруби с ограждениями и поручнями. Это одна из немногих в России купелей, оборудованная по всем условиям безопасности с соблюдением церковных канонов. Купающиеся опускаются в воду с деревянного помоста. Также будет развернут пункт для переодевания и обогрева. Купания в этом году начнутся вечером 18 января в 20.00 и продолжаться до 03:00 19 января. По традиции предварят омовения молебен и церковный ход. Ежегодно в ночь с 18 на 19 января в купели окунаются до 500 православных, а всего она может принять до 1000 человек.

Предпочитают любители крещенских купаний также иордань на берегу Пехорки в Балашихе. Там в праздничную ночь будут дежурить спасатели и медицинский персонал. Рядом с иорданью оборудуют пункты обогрева, а для купающихся подготовят горячие напитки и питание.