Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона пояснил, что речь идет не только об оснащении больниц новым современным оборудованием, но и о том, чтобы исключить случаи, когда пациентам приходится лежать по пять человек в палате.

«Палаты привести в [другой вид]. Двух-, максимум четырехместные. Два-четыре пациента в палате. Обязательно санузел, душ. В общем все то, что делает пребывание комфортным», — пояснил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что необходимо исключить ситуации, когда в больнице один душ или один туалет на весь этаж, или пациентам некомфортно находиться в палатах.

«И мы постараемся, чтобы это случилось как можно быстрее. Поэтому сейчас начинаем большие преобразования в ряде муниципалитетов. Первый будет у нас Одинцове и еще порядка восьми — в Жуковском, в Истре. Эти стандарты мы начали уже реализовывать. Воскресенская также больница будет приведена в высокие стандарты», — сказал глава региона.

Он также обратил внимание, что в перинатальных центрах Московской области таких проблем нет. В учреждениях, которые занимаются родовспоможением, оказывают услуги на очень высоком уровне.

«А вот некоторые стационары наша задача в ближайшие два года очень заметно изменить», — заключил Воробьев.