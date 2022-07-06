Подмосковные врачи поставили на ноги мужчину с переломами бедренных костей
Мужчина поступил в Балашихинскую областную больницу с переломами обеих бедренных костей. Травму 58-летний пациент получил дома, упав и потеряв сознание.
Главврач больницы Михаил Антипов рассказал, что оба перелома прооперировали за один подход. Это позволит мужчине быстрее восстановиться.
«Пациент поступил к нам с закрытым переломом шейки обеих бедренных костей со смещением отломков. Наши врачи провели одновременное эндопротезирование обоих тазобедренных суставов», — рассказал Антипов.
Пациента уже выписали из больницы, сейчас он может передвигаться только с опорой на ходунки. Врачи уверены — уже через несколько месяцев мужчина сможет передвигаться самостоятельно.
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