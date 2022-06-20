Воробьев рассказал о создании современной поликлиники в Балашихе

Компактная и современная поликлиника появится в городском округе Балашиха. Соответствующая работа в рамках программы модернизации системы здравоохранения Подмосковья уже началась. Об этом в ходе совещания с правительством рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что в Балашихе уже работают большие и современные онкологический и перинатальный центры. Также идет работа по строительству большого госпиталя на тысячу коек.

«Учитывая эту ситуацию, мы сейчас ищем быстрые, умные решения, по строительству клиники на территории Балашихи. Может быть, более компактной, но вместе с тем суперсовременной», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Он отметил, что сейчас в городском округе есть достаточно большое количество подходящих помещений, где можно оперативно развернуть отделение поликлиники. В качестве положительного примера он привел больничный комплекс в Истре.

«Это важно и нашим врачам, потому что очень многое зависит от того, в каких стенах, на каком оборудовании ты работаешь. Мы это прекрасно понимаем. И здесь попробуем найти такое решение, которое на примере Истры достаточно оперативно, качественно может снять напряжение», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что власти региона договорились с федеральным Минздравом о внедрении на прилегающей к столице территории планового и высокотехнологичного медицинского обслуживания высокого качества.

«Я прошу вас с блоком Минздрава сотрудничать и донести до жителей наши планы. Говорю об этом умышленно вслух, чтобы вы понимали, что преобразования, которых ждут сегодня жители, мы максимально возможным способом реализуем. Несмотря на разную турбулентность, санкции, мы находимся в поиске. А, как известно, если ищешь, всегда находишь», — обратился к Воробьев к участникам заседания.

Современную поликлинику с круглосуточным стационаром и травмпунктом открыли в Истре в конце мая этого года. Новые корпуса на территории областной клинической больницы возвели за полгода благодаря круглосуточной работе.

Андрей Воробьев отметил, что быстрое завершение строительства стало возможным благодаря поддержке президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Медицинскую помощь специалисты поликлиники оказывают жителям не только Истры, но и соседних городских округов.