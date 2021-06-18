Подмосковные врачи помогли родить женщине с опухолью в сердце

В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии приняли роды у женщины с опасной патологией сердца. У нее выявили опухоль. Она была доброкачественной, но могла привести к очень серьезным осложнениям, вплоть до смерти.

Об этом рассказал директор МОНИИАГ Василий Петрухин. По его словам, пациентку приняли на 37-й неделе беременности. Несмотря на то, что само образование является доброкачественным, то есть не характеризуется метастазированием, возможны осложнения Василий Петрухин. Он добавил, что опасные осложнения могли дойти вплоть до внезапной смерти. Учитывая возможное усиление кровотока на самостоятельных родах и опухоль, приняли решение о выборе метода кесарева сечения. Операция прошла успешно. Родился мальчик. А в ближайшее время пациентке предстоит удаление опухоли сердца.