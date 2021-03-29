Врачи МОНИИАГ провели уникальную операцию. Она сохранила пациентке возможность иметь детей

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии провели уникальную операцию, которая позволила сохранить 32-летней женщине репродуктивную функцию. Об этом рассказал директор МОНИИАГ Василий Петрухин.

Пациентка поступила на лечение в МОНИИАГ с диагнозом «множественная миома матки». После необходимой предоперационной подготовки врачи сумели успешно удалить 70 миоматозных узлов, рассказали в НИИ.

«До настоящего времени женщинам с такой серьезной патологией проводилось только удаление матки, что и было предложено пациентке в других стационарах. Врачи же нашего института решили провести уникальную операцию и сохранить женщине матку. И это неудивительно, ведь за многие годы работы МОНИИАГ накоплен уникальный опыт хирургического лечения миомы матки. При этом предпочтение отдается органосохраняющим операциям, что имеет большое значение для женщин репродуктивного возраста, планирующих в будущем рождение ребенка», — сказал директор МОНИИАГ, д. м. н., профессор Василий Петрухин.

Женщина была выписана из больницы уже через несколько дней после операции.

Ранее МОНИИАГ совместно с итальянским центром рассказали и показали, как лечить эндометриоз на конференции в Сколково.