Врачи МОНИИАГ провели уникальную операцию. Она сохранила пациентке возможность иметь детей
Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии провели уникальную операцию, которая позволила сохранить 32-летней женщине репродуктивную функцию. Об этом рассказал директор МОНИИАГ Василий Петрухин.
Пациентка поступила на лечение в МОНИИАГ с диагнозом «множественная миома матки». После необходимой предоперационной подготовки врачи сумели успешно удалить 70 миоматозных узлов, рассказали в НИИ.
«До настоящего времени женщинам с такой серьезной патологией проводилось только удаление матки, что и было предложено пациентке в других стационарах. Врачи же нашего института решили провести уникальную операцию и сохранить женщине матку. И это неудивительно, ведь за многие годы работы МОНИИАГ накоплен уникальный опыт хирургического лечения миомы матки. При этом предпочтение отдается органосохраняющим операциям, что имеет большое значение для женщин репродуктивного возраста, планирующих в будущем рождение ребенка», — сказал директор МОНИИАГ, д. м. н., профессор Василий Петрухин.
Женщина была выписана из больницы уже через несколько дней после операции.
Ранее МОНИИАГ совместно с итальянским центром рассказали и показали, как лечить эндометриоз на конференции в Сколково.