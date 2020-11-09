Подмосковные врачи помогли родить здорового ребенка пациентке с раком щитовидной железы

Женщине с тяжелыми патологиями и раком щитовидной железы помогли родить здорового ребенка без пороков развития в Подмосковье. Врачи приняли ее на позднем сроке беременности. После аборта пациентка пыталась выносить малыша еще трижды.

Женщина поступила в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии. После перенесенной онкологии врачи обнаружили у нее рубец на матке, сахарный диабет и удаленную щитовидную железу, а также другие патологии.

Это пятая беременность женщины. Она стала счастливой: малыш появился на свет, и родился он абсолютно здоровым. У 39-летней пациентки появился мальчик весом 3120 граммов.

Он родился со здоровой щитовидной железой. Вместе с мамой их выписали на пятые сутки. Об этом рассказал директор МОНИИАГ Василий Петрухин.

Мы очень тщательно следим за беременностью и родами, вовремя прогнозируем осложнения у пациенток с перенесенным раком щитовидной железы. Благодаря этой работе удается свести к минимуму последствия для мамы и ребенка Василий Петрухин.

В этом медицинском учреждении за последние 15 лет здоровых детей родили более сотни женщин с раком щитовидной железы. Это стало возможным благодаря вмешательству врачей.