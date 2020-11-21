Подмосковные врачи первыми в России внедрили практику детской реабилитации после COVID-19

Источник фото: телеканал «360»

Съезд педиатров планировали еще весной, но по понятным причинам откладывали.

«Проведение нашего съезда в День ребенка — это еще раз некий акцент на том, что необходимо поднимать престиж педиатра, а детские врачи — самые лучшие врачи в мире», — отметила главный педиатр Московской области Нисо Одинаева.

Источник фото: телеканал «360»

В онлайн-встречах приняли участие спикеры из 13 стран, девяти городов России. Одной из ведущих тем стал детский ковид. Более 8000 детей с коронавирусом зарегистрированы в Подмосковье с начала пандемии. 90% из них переносят болезнь бессимптомно либо в легкой форме, но все они нуждаются в реабилитации.

«Сегодня реабилитацию прошли более 350 детей, такие технологии у нас уже внедрены очень успешно. Очень хороший опыт применения реабилитации», — рассказала замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Источник фото: телеканал «360»

Врачи Московской области стали первыми в России, кто внедрил практику детской реабилитации после коронавирусной инфекции. Период восстановления маленьких пациентов занимал от двух до трех недель. Оздоровительные процедуры — ванны с морской солью, физиотерапия — помогают детям быстрее войти в привычный здоровый ритм жизни.