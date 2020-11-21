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    21 ноября 2020, 07:01

    Подмосковные врачи первыми в России внедрили практику детской реабилитации после COVID-19

    Анастасия Максимовских, Людмила Александрова

    Первый съезд педиатров Подмосковья прошел онлайн и был посвящен реабилитации детей после коронавирусной инфекции. В мероприятии приняли участие полторы тысячи врачей. Вместе с зарубежными и иногородними коллегами медики обменялись опытом лечения маленьких пациентов.
    Подмосковные врачи первыми в России внедрили практику детской реабилитации после COVID-19 | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Съезд педиатров планировали еще весной, но по понятным причинам откладывали.

    «Проведение нашего съезда в День ребенка — это еще раз некий акцент на том, что необходимо поднимать престиж педиатра, а детские врачи — самые лучшие врачи в мире», — отметила главный педиатр Московской области Нисо Одинаева.

    Подмосковные врачи первыми в России внедрили практику детской реабилитации после COVID-19 | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    В онлайн-встречах приняли участие спикеры из 13 стран, девяти городов России. Одной из ведущих тем стал детский ковид. Более 8000 детей с коронавирусом зарегистрированы в Подмосковье с начала пандемии. 90% из них переносят болезнь бессимптомно либо в легкой форме, но все они нуждаются в реабилитации.

    «Сегодня реабилитацию прошли более 350 детей, такие технологии у нас уже внедрены очень успешно. Очень хороший опыт применения реабилитации», — рассказала замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

    Подмосковные врачи первыми в России внедрили практику детской реабилитации после COVID-19 | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Врачи Московской области стали первыми в России, кто внедрил практику детской реабилитации после коронавирусной инфекции. Период восстановления маленьких пациентов занимал от двух до трех недель. Оздоровительные процедуры — ванны с морской солью, физиотерапия — помогают детям быстрее войти в привычный здоровый ритм жизни.