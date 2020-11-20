Фестиваль управленческих практик завершился в МГОУ

Источник фото: телеканал «360»

За пять дней участники фестиваля «Управление общеобразовательной организацией» смогли посетить более 18 виртуальных площадок.

Целью фестиваля является формирование профессионального сообщества руководителей образовательных организаций и обмен лучшими практиками. Ставший уже традиционным, фестиваль дал старт новому проекту. «Управленческая вертикаль» — это новый взгляд и новые форматы подготовки управленческих кадров.

Сегодня наши лучшие директора школ, профессорско-преподавательский состав нашего университета, специалисты менеджмента образования представили те лучшие практики, которые сегодня есть и которые дают свои результаты. И, кстати, вот эти фестивали, эти практики позволили задавать вопросы, активно обсуждать, спорить, находить ответы на вопросы, которые интересуют Лариса Осечкина директор Центра управления образовательными системами МГОУ.

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль проходил на базе Московского государственного областного университета. На сегодняшний день у вуза более 160 организаций, которые являются стажировочными площадками для проведения подобных мероприятий. Участники за эти дни посетили более 18 виртуальных площадок.

«Будут продолжены проекты по выявлению эффективных практик, разработок и проектов педагогов, итогом станет создание банка методических решений, кейсов по формированию функциональной грамотности. Авторы лучших разработок совместно с профессорско-преподавательским составом МГОУ будут участвовать в подготовке студентов, будущих учителей Московской области», — рассказала директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников МГОУ Наталья Солодухина.

Источник фото: телеканал «360»

На площадке выступили руководители школ и дошкольных учреждений, у которых есть собственная база методических приемов. Одной из них стала директор 18-й школы имени Подольских курсантов Елена Корастылева. В ее школе нет традиционного звонка, уроки для детей чаще всего проходят в игровой форме — и это далеко не все ноу-хау.

Источник фото: телеканал «360»

«Я, как руководитель, могу помочь пройти курсы повышения квалификации, я могу направить, я могу создать условия, но работают они — учителя. И это уже такой симбиоз методик, мировых практик», — сказала директор 18-й школы имени Подольских курсантов Елена Корастылева.

В ближайших планах организаторов устроить аналогичный фестиваль повторно. Проект стартует в апреле следующего года.