COVID-19 и беременность: как коронавирус влияет на здоровье будущих мам и детей?

Выяснить, как влияет COVID-19 на будущих мам и малышей, остается одной из главных задач для медиков и ученых. Сразу приведем заявление академиков РАН, которое всех касается.

«Возможность половой передачи SARS-CoV-2, также влияние на беременность и влияние на наше поведение во вспомогательных репродуктивных технологиях достаточно велико. И поэтому актуальны вопросы передачи половым путем и роль вертикальной передачи этой инфекции. Это серьезные болезненные решения не только для нашей страны, но и для всего мира», — сказал академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Геннадий Сухих.

Вертикальная передача вируса, то есть передача от мамы ребенку во время беременности — уже доказана. О том, как коронавирус влияет на взрослых мы знаем — приятного мало. На еще неродившихся детях вирус тоже сказывается негативно.

Малыш может родиться раньше времени, с недостатками в развитии. Но напомним, что и грипп для беременных весьма опасен. Главное — какой выход из этого видят ученые.

Беременные во время второго и третьего триместра представляют особую группу риска по возникновению осложнений. Женщин, у которых нет тяжелого течения, мы можем наблюдать на месте, в квартире, в доме у них, проводить мониторинг удаленно Лейла Адамян академик РАН

По состоянию к середине ноября, коронавирус выявлен у 15 с половиной тысяч беременных в мире. Один из методов их лечения — витамины (под контролем медиков, разумеется). В целом, роды у зараженных мам проходят так же, как и у других.

«Предпочтительным является естественное родовспоможение, это во всем мире. Грудное вскармливание можно», — добавила академик РАН Лейла Адамян.

Некоторыми учеными доказано, что в грудном молоке вируса нет. То есть риск передачи COVID-19 может возникнуть только во время беременности.

Еще есть данные, позволяющие предполагать, что коронавирус может даже привести к бесплодию у мужчин. Однозначно у научного сообщества нет сомнений в том, что мужчины более подвержены заражению, чем женщины. Все дело в тестостероне.

«Тестостерон увеличивает восприимчивость ткани к COVID-19. Но потом его снижение сопряжено с длительной лихорадкой и провоспалительными проявлениями», — отметил академик РАН, директор университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова Армаис Камалов.

Беременным ученые и врачи советуют в первую очередь прибегать к превентивным мерам и максимально заботиться о своем здоровье. Желательно соблюдать самоизоляцию, а при выходе из дома не забывать про маски, антисептики и социальную дистанцию.