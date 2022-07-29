Волонтеры представили свои проекты на премии «Мы вместе» в Солнечногорске

Представители сотни некоммерческих организаций Подмосковья встретились на закрытии премии «Мы вместе» в Солнечногорске. Они представили свои проекты и получили новые навыки.

Среди представителей НКО и бизнеса — товарищ атамана хуторского казачьего общества «Андреевка» Виктор Лобанов. Он представил проект под названием «Юнармейский набат». Это состязания, которые проводят дважды в год — в них участвуют около 150 юношей и девушек. Они проходят полосу препятствий, стреляют, отжимаются, переносят условных раненых и ориентируются на местности. На премии он и его коллеги из других НКО обменялись опытом и научились новому.

«Со всех уголков России приехали сюда молодые люди и представляют проекты, которые архиважные и архисложные. Поэтому учеба происходит не только, когда нам преподают грамотные профессионалы, но и во время общения между нами», — сказал он.

Проект позволил участникам три дня посещать очные занятия, а затем — обучаться полгода онлайн благодаря сотрудничеству с обществом «Знание». Итоговые проекты они представят 5 декабря. Руководитель платформы «Добро.рф» Артем Метелев рассказал, что цель программы — собрать сильную команду призеров.

«Мы завершаем только начало нашей образовательной программы, которая продлится полгода. И её цель — построить сильную команду из призёров „Мы вместе“. Тех, кто сможет опереться друг на друга в реализации своих проектов», — сказал Метелин.

Среди вопросов, которые будут решать участники — экология, популяция исчезающих животных, помощь детям с инвалидностью. Победители проекта соберут команду из самых инициативных, чтобы вместе решать социально важные задачи. Во второй сезон проекта уже подали более 30 тысяч заявок.

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