Подмосковные ветеринары спасли олененка с тепловым ударом

Госветслужба Подмосковья по Домодедово и Подольску приняла необычного пациента. Пятидневного олененка с гипертермией и обезвоживанием привезли хозяева. О случае рассказали в Минсельхозе области.

Герда — детеныш благородного оленя. Из-за жары у нее случился тепловой удар. Ветврачи оказали олененку экстренную помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Источник фото: телеканал «360»

«Ветеринарные специалисты оказали экстренную помощь и стабилизировали ее состояние. Маленькая пациентка быстро идёт на поправку, она хорошо ест и набирает вес» — сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый год подмосковные ветеринары принимают около 200 необычных животных. Это львы, бенгальские тигры, обезьяны, черепахи, ламы и другие. С начала этого года таких пациентов приняли уже более 40.

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