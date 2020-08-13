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    13 августа 2020, 23:53

    Подмосковные ветеринары помогли более 40 диким животным с начала года

    Анастасия Максимовских , Юлия Уткина

    Специалисты государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства Подмосковья оказали квалифицированную помощь косуле, пострадавшей в ДТП в Подмосковье. Всего с начала года помощь была оказана более 40 диким животным, сообщил Андрей Разин.
    Подмосковные ветеринары помогли более 40 диким животным с начала года | Изображение 1

    «В Подмосковье фиксируются ДТП с участием диких животных и подавляющее количество случаев — непредвиденная встреча с лосями и косулями. На этот раз столкновение с косулей произошло на Рязанском шоссе», — сказал глава ведомства Андрей Разин.

    Прибывшие на место происшествия представители ГИБДД совместно с сотрудниками общества охотников и рыболовов доставили животное в коломенскую ветеринарную станцию. Животному была сразу же оказана неотложная помощь.

    Подмосковные ветеринары помогли более 40 диким животным с начала года | Изображение 2

    «Данный случай является не единственным. С начала года нашими ветеринарными специалистами оказана высококвалифицированная помощь и проведены необходимые лечебно-профилактические мероприятия более 40 особям диких животных, среди которых косули, медведи, лоси, лисы, волки», — отметил Андрей Разин.

    В настоящее время косуля помещена в отделение карантина. Проводятся реабилитационные мероприятия с целью дальнейшей подготовки животного к проведению оперативного вмешательства, необходимого для сохранения конечностей.

    Подмосковные ветеринары помогли более 40 диким животным с начала года | Изображение 3

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