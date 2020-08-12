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    12 августа 2020, 17:25

    Двух детенышей енота забрали у уличных фотографов в Анапе

    Дарья Морозова

    Двух детенышей енота изъяли у уличных фотографов в Анапе в ходе рейда. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Анапы.

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