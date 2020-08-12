Двух детенышей енота забрали у уличных фотографов в Анапе

Животные были измождены и имели слишком маленький для своего возраста вес. Их временно отправили в зоопарк. Нарушителей оштрафуют за жестокое обращение с малышами.

Ранее житель Заводского, который в начале лета похитил и убил собаку соседки, получил приговор суда. Теперь злоумышленнику предстоят исправительные работы с частичным удержанием зарплаты. Но этот приговор оказался не тем, который ожидала общественность.