Детеныши росомахи появились на свет в подмосковном Центре воспроизводства редких животных

Представители семейства куньих — настоящая гроза для обитателей тайги и лесотундры. Неспроста латинское название росомахи в переводе означает «ненасытная». В природе они в основном — гордые независимые одиночки. Поэтому и содержать их в неволе очень непросто, а добиться приплода еще сложнее.

Но в «Центре воспроизводства редких и исчезающих видов животных» в подмосковном Сычево это получилось: у самки родилось два детеныша, причем тоже женского пола.

«Мы так заметили, что была тенденция, что последние несколько лет рождались самцы детеныши росомахи. Но в этом году у нас получен приплод — две самочки — и мы этому несказанно рады. Сохранить потомство удалось, в зиму оно уйдет окрепшим и здоровым», — рассказала заведующая отделом хищных животных Центра воспроизводства редких и исчезающих видов Татьяна Демина.

Источник фото: wikipedia.org

Росомахи — далеко не единственные звери, которые успешно размножаются в Центре. Потомство дали лошади Пржевальского и редчайшее парнокопытное, занесенное в международную Красную книгу — сычуаньский такин.

Добиться размножения диких животных, прибывших из климатических условий, существенно отличающихся от северного Подмосковья — не только большая удача, но и большой труд. Но у специалистов Центра имеются свои рецепты для самых притязательных «гостей».

«Если животные теплолюбивые, то в теплые помещения переводим их в зимнее время. А если животные еще и высокогорные, как мы видим сейчас — сычуаньские токины прибыли из Китая, живут в высокогорных районах и зиму переносят хорошо. Но рождение детенышей происходит ранней весной и в это время в наших широтах очень холодно. Поэтому мы делаем теплые домики, чтобы самочка могла зайти погреться. И у самца есть домик и теплые полы, обогреватели стоят. И они чувствуют себя комфортно, так как каждый год они размножаются и приносят приплод», — рассказал заведующий отделом копытных животных Центра воспроизводства редких и исчезающих видов Кахрамон Хужанов.

Всего в Центре проживает более 200 видов редких животных, например, такие краснокнижные кошачьи, как амурские тигры, забайкальские манулы, гепарды и дальневосточные леопарды.

Благоприятные условия для жизни животных — абсолютный приоритет для Московского зоопарка, но место расположения — в центре огромного мегаполиса — создает объективные трудности. Выручают подмосковные просторы: около 200 гектаров земли в Сычево Волоколамского округа на территориях карьеров бывшего горно-обогатительного комбината отведены специально для комфортного существования и разведения животных, в первую очередь редких видов.

«Наш Центр расположен на территории 210 гектаров, здесь у посетителей есть возможность отдохнуть на свежем воздухе и посмотреть на наших замечательных животных, которые обитают в просторных вольерах», — сказала сотрудник Центра воспроизводства редких и исчезающих видов Кристина Морозова.

Имеется в Центре и экспериментальный отдел герпетологии, где не только изучают различные виды рептилий, но и разводят редчайшие виды пресмыкающихся. Так, около 10 видов змей в Сычево дали потомство впервые в мировой практике.