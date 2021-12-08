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    08 декабря 2021, 17:00

    Подмосковные сыровары получат гранты на 103 миллиона рублей в 2022 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье выделит около 103 миллионов рублей на гранты сыроварам в следующем году. Они смогут приобрести новое оборудование, технику для производства и хранения сырья.

    Подмосковные сыровары получат гранты на 103 миллиона рублей в 2022 году | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, гранты вручат фермерам, развивающим производство сыров в регионе.

    Подмосковье является одним из крупнейших производителей сыров. В этом году мы вышли на первое место в России

    Сергей Воскресенский.

    Гранты сыроварам выдавали и с 2017 по 2019 год. Они получили 260 миллионов рублей. Теперь эту поддержку возобновят.

    Подмосковные сыровары получат гранты на 103 миллиона рублей в 2022 году | Изображение 2

    «Максимальный размер гранта составит 35 миллионов рублей — 60% от проекта», — уточнил Воскресенский.

    Сейчас Подмосковье занимает лидирующее в России место по производству сырных и хлебных продуктов.