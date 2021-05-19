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    19 мая 2021, 10:01

    Подмосковные студенты победили на чемпионате по спортивному программированию

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье стало абсолютным победителем открытого чемпионата Урала по спортивному программированию. Лидерство региону принесла команда студентов МФТИ из Долгопрудного.

    Подмосковные студенты победили на чемпионате по спортивному программированию | Изображение 1

    Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, победу взяла команда MIPT: Blackbirds. А еще одна, MIPT: LinkCat, представившая тот же вуз, показала высокие результаты и заняла шестое место.

    IT-индустрия является одной из приоритетных отраслей развития науки Московской области, и мы рады поздравить студентов с очередной победой в крупном соревновании

    Екатерина Зиновьева.

    Она подчеркнула, что областной Мининвест приглашает тех, кто планирует развиваться в цифровой отрасли, принять участие в конкурсе на гранты компании «Яндекс», которые сопровождает подмосковное правительство.

    «Победа в конкурсе позволит получить до миллиона рублей на реализацию проекта с использованием технологий компании, а также заручиться поддержкой экспертов», — сказала Екатерина Зиновьева.

    В чемпионате Урала принимали участие команды студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Пензы, Волгограда, Ярославля, Саратова и других городов.