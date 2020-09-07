Двое участников из Подмосковья победили в конкурсе «Лидеры России»

В подмосковном Солнечногорске прошел суперфинал конкурса «Лидеры России 2020». Среди победителей оказались двое участников из Московской области — это директор МФТИ Денис Кузьмин и представитель частной компании Михаил Подругин. Подробности — в материале «360».

«Лидеры России» — главный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Это конкурс управленцев, в котором участвуют сотрудники государственных и частных компаний со всей страны. В этом году заявки прислали более 230 тысяч претендентов, победителями выбрали 106 человек.

Одним из лидеров России из Подмосковья стал Денис Кузьмин — директор Московского физико-технического института (МФТИ) в Долгопрудном. Еще один победитель — директор по стратегическому развитию ООО «АльтерМаг» Михаил Подругин.

«Я искренне переживаю за тех ребят, которые не вошли в сотню, но уверен, что их победы еще впереди и радуюсь за тех, кто сегодня получил долгожданные дипломы», — заявил журналистам гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он отметил, что это «конкурс для всех управленцев, независимо от того, работают они госслужащими, являются предпринимателями или работают в корпорациях, компаниях на самых разных должностях».

Организаторы следят за дальнейшей судьбой победителей.

У нас больше 200 назначений среди победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса Алексей Комиссаров гендиректор АНО «Россия — страна возможностей»

В этом году суперфинал, который должен был состояться весной, затянулся из-за коронавируса. Однако участники «это время не теряли даром, помогали другим». Например, участвовали в акции «Мы вместе», отметил Комиссаров.

«Сегодняшний финал — это только начало для многих, и дальше все будет зависеть от самих ребят», — уверен гендиректор АНО «Россия — страна возможностей».

Он пожелал участникам не зазнаться и относиться к победе в конкурсе «как к какому-то трамплину, который может помочь в жизни, но который ничего не сделает за тебя».