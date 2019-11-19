МФТИ в Долгопрудном вошел в рейтинг лучших университетов в области физики

Список составляли по двум направлениям: «Науки о жизни» и «Физические науки». В первом МФТИ занял 251 место, став вторым в России после МГУ, а во втором 45 строчку рейтинга.

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«Не зря именно на базе МФТИ тренируется российская сборная по физике, ежегодно занимая призовые места на международных соревнованиях. Мы высоко ценим международное призвание нашего образования не только по физике, но и в сфере life science», — отметил проректор по научной работе и программам развития МФТИ Виталий Баган.

В легендарном Физтехе создают научные центры мирового уровня. Например, Центр фотоники и двумерных материалов. Его директор — профессор Валентин Волков, который уже пять лет сотрудничает с вузом.

«Хотя рейтинги для университета не самоцель — это подспорье в борьбе за лучших абитуриентов, аспирантов и постдоков. Если раньше речь шла преимущественно о ведущих кадрах в России и на постсоветском пространстве, то на протяжении последних лет мы видим возрастающий интерес к учебе и работе в нашем университете со стороны представителей дальнего зарубежья», — рассказал Валентин Волков.

МФТИ — ведущий вуз в Российской Федерации, который готовит специалистов в области прикладной, теоретической и экспериментальной физики, информатики, математики, биологии и химии. Находится он в Московской области — в Долгопрудном.