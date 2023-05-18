18 мая 2023, 13:09
Подмосковные спасатели выполнили 39 выездов из-за пала сухой травы за двое суток
Сотрудники «Мособлпожспас» выехали на тушение сухой травы 39 раз за два дня в Подмосковье. Самой частой причиной возгораний стало неосторожное обращение жителей с огнем.
По словам замначальника службы Вадима Беловошина, сухая трава быстро вспыхивает от одной непогашенной спички, после чего огонь может перейти на лес. Важно соблюдать правила безопасности, не выжигать растительность и не разводить костры на дачах, пустырях и в местах отдыха.
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«Так 16 мая из-за травяного пала возник пожар в деревне Вороново Талдомского городского округа. В этот же день на берегу Яхромы возле деревни Надмошье Дмитровского округа работники отдельного поста ПСЧ-270 ликвидировали возгорание, которое возникло из-за непотушенных углей в мангале», — сказал он.
Жителей призывают не забывать об ответственности и беречь природу.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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Лесные пожары
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