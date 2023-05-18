Подмосковье 18 мая 2023, 13:09 Подмосковные спасатели выполнили 39 выездов из-за пала сухой травы за двое суток ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

Сотрудники «Мособлпожспас» выехали на тушение сухой травы 39 раз за два дня в Подмосковье. Самой частой причиной возгораний стало неосторожное обращение жителей с огнем.

По словам замначальника службы Вадима Беловошина, сухая трава быстро вспыхивает от одной непогашенной спички, после чего огонь может перейти на лес. Важно соблюдать правила безопасности, не выжигать растительность и не разводить костры на дачах, пустырях и в местах отдыха.

Реклама

«Так 16 мая из-за травяного пала возник пожар в деревне Вороново Талдомского городского округа. В этот же день на берегу Яхромы возле деревни Надмошье Дмитровского округа работники отдельного поста ПСЧ-270 ликвидировали возгорание, которое возникло из-за непотушенных углей в мангале», — сказал он.

Жителей призывают не забывать об ответственности и беречь природу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».