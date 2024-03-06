Подмосковье 06 марта 2024, 12:17 Подмосковные спасатели провели рейды по соблюдению безопасности на водоемах ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособлпожспас» провели рейды в Дубне и Талдоме. Они рассказали жителям о безопасном поведении на водоемах в период оттепели.

По словам заместителя начальника ПСЧ-215 Александра Проценко, профилактические мероприятия помогают избежать несчатных случаев на замерзших водоемах.

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«Специалисты рассказали рыболовам о алгоритме действий в случае происшествий на ледяном панцире, о средствам и способах для спасения и самоспасения, а также о правилах безопасного поведения на ледовой поверхности», — сказал он.

Заместитель начальника Андрей Алешкин добавил, что работники службы проводят профилактику на тему пожарной безопасности. Спасатели проверяют работу системы водоснабжения и отрабатывают навыки и алгоритм действий при возникновении возгораний.

«Кроме того, огнеборцы напомнили гражданам о правилах эксплуатации печей и электрических, газовых, отопительных приборов. Работники подразделений рекомендовали населению не оставлять рядом с огнем легковоспламеняющиеся предметы и топящиеся печи без присмотра. Для закрепления материала специалисты раздали местным жителям памятки с полезной информацией и номерами телефонов экстренных служб», — сказал Алешкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах по подготовке к паводкам. Вскрытие льда ожидается во второй половине марта.

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