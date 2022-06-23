Подмосковные рестораны «Вкусно — и точка» примут всех экс-сотрудников «Макдоналдса»
Подмосковные рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка» смогут трудоустроить всех бывших сотрудников «Макдоналдса». Такое поручение дал губернатор Андрей Воробьев.
Заместитель председателя областного правительства Георгий Филимонов сообщил, что на работу в рестораны могут выйти все желающие экс-сотрудники «Макдоналдса».
«Соответствующее поручение было дано губернатором», — уточнил он.
По словам Филимонова, в Подмосковье не будут сокращать объемы производства продуктов, которые ранее поставляли в сеть «Макдоналдс».
Сеть „Вкусно — и точка“ после запуска всех ресторанов будет иметь количество рабочих мест с запасом по отношению к штату сети „Макдоналдс“, которая работала в области
Георгий Филимонов.
В Московской области уже 139 ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Их открыли вместо «Макдоналдса», а где-то построили с нуля.
Подмосковье поддержит развитие сети. Качество продуктов — на особом контроле. Регион сам поставляет в рестораны сыр, мясные полуфабрикаты, молочные смеси, овощи и упаковку.
Ранее Андрей Воробьев рассказал, что сеть «Вкусно — и точка» в Московской области работает на полную мощность.