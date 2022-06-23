Новые рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка» пришли на смену «Макдоналдсу» и помогли сохранить рабочие места. В Подмосковье открыли 139 таких точек. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что они работают на полную мощность, а трудятся там уже более 10 тысяч человек.

Он добавил, что в условиях санкций и ограничений сохранение и создание рабочих мест — одна из основных задач.

Подмосковье поддержит развитие сети. Качество продуктов — на особом контроле. Регион сам поставляет в рестораны сыр, мясные полуфабрикаты, молочные смеси, овощи и упаковку.

Сейчас задача — нарастить все те ингредиенты плюс упаковку для того, чтобы удовлетворить спрос Андрей Воробьев.

По его словам, для сети «Вкусно — и точка» работает большое количество предприятий и сотрудников. Рестораны с таким названием открыли на бывших площадках «Макдоналдса», а где-то построили с нуля.

«У нас их 139, а вчера мы открыли новый, который раньше не существовал, в Красногорске. У нас работают около 10 тысяч человек в ресторанах „Макдоналдс“ в Московской области. И 15 тысяч на предприятиях, которые являются поставщиками», — рассказал глава Подмосковья.

Он добавил, что пока что открылись не все рестораны этой сети, но работающие уже пользуются большим спросом.

«Пока не все рестораны открылись, потому что есть целый цикл запуска всей системы — он потребует от трех до шести месяцев, но факт в том, что все они уже работают на полную мощность», — заключил губернатор.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов «Вкусно — и точка» в Подмосковье сможет трудоустроить бывших сотрудников IKEA.