05 мая 2023, 16:36
Подмосковные продукты появились на прилавках магазинов в ДНР
Два отделения с продуктами из Подмосковья открыли в магазинах ДНР. Их будут продавать по сниженным ценам.
Как рассказали в Минсельхозпроде региона, свою продукцию по сниженным ценам предоставили 32 компании. Это даст возможность жителям республики получать все необходимые товары, как и в любом другом регионе страны.
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«В Подмосковье производят большие объемы различной продукции, поэтому мы с коллегами из ДНР открыли такие продуктовые отделы в двух магазинах. Сейчас мы изучаем спрос и потребности в продукции в новых республиках и будем продолжать эту работу», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
Первый магазин, участвующий в программе, находится в поселке Тельманово. Там разместили более 20 позиций. Второй находится в Новоазовске — там представили более 30 видов товаров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
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