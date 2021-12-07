ХХХ выставка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка — 2021» откроется 15 декабря в «Экспоцентре» на Красной Пресне. Подмосковье представит на мероприятии 15 предприятий региона.

На выставке от Московской области будут представлены Богородская фабрика художественной резьбы по дереву, Павловопосадская платочная мануфактура, Хотьковская фабрика резных художественных изделий, Жостовская фабрика, «Посадская матрешка» и другие. Впервые в мероприятии примет участие Союз гжельских мастеров.

В марте 2021 года Подмосковью вручили Гран-при XXI выставки народных художественных промыслов России «Ладья». Регион наградили за лучшее художественное оформление региональной экспозиции.

Юбилейная выставка «Ладья. Зимняя сказка» продлится до 19 декабря.