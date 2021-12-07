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    07 декабря 2021, 17:10

    Подмосковные предприятия народных промыслов примут участие в выставке «Ладья. Зимняя сказка — 2021»

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    ХХХ выставка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка — 2021» откроется 15 декабря в «Экспоцентре» на Красной Пресне. Подмосковье представит на мероприятии 15 предприятий региона.

    Подмосковные предприятия народных промыслов примут участие в выставке «Ладья. Зимняя сказка — 2021»

    На выставке от Московской области будут представлены Богородская фабрика художественной резьбы по дереву, Павловопосадская платочная мануфактура, Хотьковская фабрика резных художественных изделий, Жостовская фабрика, «Посадская матрешка» и другие. Впервые в мероприятии примет участие Союз гжельских мастеров.

    В марте 2021 года Подмосковью вручили Гран-при XXI выставки народных художественных промыслов России «Ладья». Регион наградили за лучшее художественное оформление региональной экспозиции.

    Юбилейная выставка «Ладья. Зимняя сказка» продлится до 19 декабря.