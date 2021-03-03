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    03 марта 2021, 21:23

    Подмосковье представило самый масштабный стенд на выставке народных промыслов в «Экспоцентре»

    Анастасия Максимовских, Ирина Люлина

    Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова открыла XXIX выставку народных художественных промыслов России «Ладья. Сезон 2020-2021». Экспозиция представлена в «Экспоцентре», Московская область представлена на ней самым масштабным стендом.

    Подмосковье представило самый масштабный стенд на выставке народных промыслов в «Экспоцентре» | Изображение 1

    «В Подмосковье сконцентрировано более 60% всех промыслов России. Нашим художникам нет равных в мире! Именно у нас производят знаменитый гжельский, дулевский и вербилковский фарфор, павлово-посадские платки, федоскинские шкатулки и жостовские подносы, богородские игрушки, клинские елочные украшения. Ежегодно на производства приезжают более 70 тысяч туристов», — отметила Наталья Виртуозова.

    Наш опыт развития таких проектов уникален, очень важно поделиться им с представителями других регионов и познакомиться с их опытом

    Наталья Виртуозовавице-губернатор Подмосковья

    Также вице-губернатор поблагодарила Минобразования региона за организацию новых экскурсионных маршрутов на производства области.

    «Министерство культуры в музее «Новый Иерусалим» подготовило первую в стране выставку народных художественных промыслов «Небесная мастерская», а в августе откроется выставка «Лаковая миниатюра», — уточнила вице-губернатор Подмосковья.

    Наталья Виртуозова добавила, что подобные масштабные выставки-ярмарки, как «Ладья», имеют большое значение для развития отрасли.

    Выставка будет работать до 7-го марта. Ежедневно на стенде Подмосковья будут проходить мастер-классы по росписи фарфора, елочных игрушек и подносов, а также резьбе по дереву.