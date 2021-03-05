Уникальность в каждом предмете. Наталья Виртуозова рассказала о возрождении народных промыслов в Подмосковье

Подмосковный стенд на выставке народных художественных промыслов России «Ладья» в этом году оказался самым большим. И это не случайность, ведь область богата мастерами, которые сохранили уникальные навыки. Как в Подмосковье развивают народные промыслы и чем в ближайшие месяцы будут удивлять туристов в интервью «360» рассказала вице-губернатор Наталья Виртуозова.

Конкурентов у Подмосковья нет

Пусть меня простят остальные регионы, но конкурентов у нас точно нет. Большая часть главных народных промыслов сосредоточена в Московской области: это и Федоскино, и Жостово, богородская игрушка и другие. Сегодня главный стенд у Подмосковья. К нам очень много людей и гостей подходят, и мы этому очень рады.

При этом люди не просто приходят посмотреть, они покупают, узнают. Это особенно важно для мастеров, потому что это экономика, это деньги.

Источник фото: телеканал «360»

Мы много делаем для работников народных промыслов. Спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву, который несмотря на непростые последние месяцы, очень сильно всех поддерживает. Наш стенд — это лишнее доказательство того, какое внимание мы сегодня уделяем промыслам. Но проблем, к сожалению, пока достаточно. Промыслы на какое-то время были забыты.

Спасибо мастерам, которые не позволили их забыть и потерять. Каждый предмет, выходящий из их рук, абсолютно уникальный. Наталья Виртуозова Вице-губернатор Подмосковья.

Я отдельно хочу поблагодарить министерство образования Московской области, которое делает все, чтобы наши дети поехали на экскурсии к мастерам народных промыслов. Дети приезжают и смотрят, понимают, что это не что-то старомодное, неинтересное, некрасивое, неяркое. Это все-таки уникальные, очень модные вещи, которые востребованы во всем мире. Дулевский фарфор и фарфор Вербилок есть в коллекциях и президентов, и послов.

Дети очень рады экскурсиям, ремесленники рады, что к ним поехали люди — они смотрят, делятся. Это для нас большое счастье.

У нас открылась выставка народных художественных промыслов «Небесная мастерская» в музейном комплексе «Новый Иерусалим». Это пока только первый шаг, чтобы показать настоящее богатство Московской области. Мы будем развиваться и дальше. Наталья Виртуозова Вице-губернатор.



Я всех приглашаю в августе в «Новый Иерусалим». Там откроется выставка лаковой миниатюры. Туда мы пригласим не только Федоскино, но и промыслы из других регионов. Мы всех очень ждем. Лаковая миниатюра — это не только красота. Это и культура, пропаганда, агитация — все, что угодно. Наши предки пользовались этим очень умело.

Пополнение выставки Брейгелей

Выставка «Младшие Брейгели и их эпоха» в музейном комплексе «Новый Иерусалим», мне кажется, стала самой востребованной выставкой в стране. У нас распроданы все электронные билеты. Нас ругают, что не все могут попасть из-за пока действующих ограничений.

Это уникальная выставка. Их работы в мире выставляются крайне редко. В Пушкинском музее выставлялись в 2015 году около 30 картин из частной коллекции Мауергаузов, которые отдали нам уже не 30, а около 70 картин.

Источник фото: телеканал «360»

Я хочу поблагодарить владельцев этой коллекции. После долгих переговоров они пошли нам навстречу, и мы до июня продлеваем эту выставку. Более того, мы ее пополним еще несколькими шедеврами Брейгелей.

«Жить здесь и сейчас»

Я надеюсь, что на следующей неделе все войдет в свое обычное русло. Для музея это станет огромной поддержкой. Отдельно, я хочу поблагодарить всех работников культурной и туристической отрасли, потому что только благодаря их усилиям Московская область справилась.



Мы не отменили ни одного мероприятия в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Мы открыли уникальную выставку в Серпуховском музее «Мир, сотворенный заново» с картинами авангардистов с мировыми именами. Название было символическим, потому что ковид еще не стихал, но мы уже надеялись, что он, наконец, уйдет.



Прошлый год научил нас самому главному — нужно жить здесь и сейчас. Выставка «Мир, сотворенный заново» была задумана в рамках «Зимы в Подмосковье», после нее были открыты Брейгели.



Да, были определенные ограничения при посещении в силу требований Роспотребнадзора. Но так получилось, что ни одно мероприятие свое мы не отменили. Поэтому после Брейгелей у нас пойдет еще очень много интересных проектов.

«Зима в Подмосковье» и Масленица

Масленичная неделя вот-вот начнется. Во всех муниципалитетах пройдут гуляния, но центральной площадкой станет усадьба Захарово. Наше знаменитое пушкинское место. Там все начнется 14 марта. Будут гуляния, концерты, будут блины. Очень надеемся, что будет снег.



Губернатор задолго дал установку руководителям муниципалитетов, чтобы было все максимально удобно, безопасно и комфортно, чтобы все было обеспечено для этого праздника. Масленица — это такой своеобразный праздник на стыке религии и язычества, но мы все очень любим и уважаем его.

Безусловно, нам есть над чем работать. Где-то не хватает мест для питания, где-то не хватает, извините, туалетов, где-то не хватает комфортной логистики. Очень большая область, очень много муниципалитетов. Мы их открыли. Люди едут и хотят максимального комфорта.

Этой зимой нам приехало беспрецедентное количество гостей. У нас впервые за всю историю области, заполнены от 97 до 100% отелей. Но Андрей Юрьевич нам все равно говорит: «Приглашайте, приглашайте». Очень надеемся, что гостям у нас нравится.

Шаг за шагом, ситуация улучшается, потому что люди голосуют ногами и деньгами. Они останавливаются в подмосковных отелях.

Я знаю, что мои коллеги хотели поехать в Дмитров кататься на лыжах. Пытались забронировать за неделю номера, но, к сожалению, их постигла неудача — все распродано.

Планы на «Лето в Подмосковье»

Пока мы еще живем в зимне-весенний сезон. На следующей неделе у нас начнется гастрономический фестиваль «Русский холодец», впереди Масленица и другие гастрономические мероприятия. Но мы уже работаем над «Летом в Подмосковье».



Бренд изменится. Но не кардинально, потому что его уже все узнают. Он будет модернизирован, и туда кое-что добавят.

Наша жемчужина — «Сыр. Пир. Мир». В прошлом году к нам впервые приехали виноделы. Сейчас очень много просьб, пожеланий к нам. Поэтому мы готовимся к этой большой ярмарке, которая пройдет в августе.

Источник фото: телеканал «360»

И, конечно, остальные мероприятия: «Лето. Музыка. Музей», которое пройдет под руководством знаменитого [художественного руководителя фестиваля Василия] Петренко, и выставки, которые пройдут в Новом Иерусалиме.

Мы готовимся. Но четкий и конкретный календарь будет чуть позже. Мы будем удивлять, поэтому я уверена, что область будет заполнена людьми.

Гастротуризм и борьба со стереотипами

Долго считалось, что в Московской области негде поесть. Сегодня это уже абсолютный стереотип, потому что Сергиев-Посад превратился в гастрономическое место. Это не только сердце православия в России.



На знаменитой улице Карла Маркса там можно поесть все, от вареников до жареной докторской колбасы, которую я очень люблю. Есть очень красивые рестораны, есть простые рестораны — разные.

Серпухов. Там просто процветают маленькие ресторанчики и там настолько вкусно, что я просто удивляюсь, если кто-то из Москвы еще там не был.

Источник фото: телеканал «360»

Я люблю все маленькие кафе, которые находятся в Сергиевом-Посаде на улице Карла Маркса, я люблю ресторан, который находится в Сергиевом-Посаде вверху над Лаврой.

В Серпухове я очень люблю Kitchen Market, потому что он стильный, красивый, там можно купить хлеб, поесть и просто провести время с семьей. Мне все время не хватает времени, сил, слов, рассказать, сколько у нас есть мест.

Мой любимый Зарайск, в котором еще очень много что предстоит сделать. Там открылись новые рестораны, но они переполнены. У нас большой путь, который мы должны пройти.