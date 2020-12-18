Подмосковные пожарные снялись для календаря в помощь собакам из приюта

«Проект замечательный — „Наш ответ Австралии“, это привлечение внимания к собакам. Мы сделаем календарь, это ярко, необычно, средства с продажи пойдут на помощь приюту», — отметила волонтер проекта «Котовски энд собакен» Ксения Куриленко.

Приобрести календарь можно будет в группе «Котовски энд собакен».

Все подробности — в сюжете «360».