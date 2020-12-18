18 декабря 2020, 23:37
Подмосковные пожарные снялись для календаря в помощь собакам из приюта
Пожарные из Люберец вдохновились примером австралийских коллег. Спасатели «зеленого континента» сфотографировались для благотворительного календаря. Все средства с продажи пойдут на лечение животных, которые пострадали при лесных пожарах в Австралии. А наши герои решили помочь собакам из приюта.
«Проект замечательный — „Наш ответ Австралии“, это привлечение внимания к собакам. Мы сделаем календарь, это ярко, необычно, средства с продажи пойдут на помощь приюту», — отметила волонтер проекта «Котовски энд собакен» Ксения Куриленко.
Приобрести календарь можно будет в группе «Котовски энд собакен».
Все подробности — в сюжете «360».