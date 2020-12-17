Ученые: кенгуру умеют общаться с человеком

Кенгуру, которые живут в неволе, могут общаться с человеком с помощью взгляда — распространенного невербального сигнала. В исследовании участвовали 16 особей. Перед ними поставили коробку с лакомством, которую животное не могло открыть. После многократных попыток вскрыть коробку, 11 подопытных кенгуру обратились за помощью к человеку. Они поочередно смотрели на человека и на контейнер, даже подходили и касались его колена.

Средний возраст животных составлял 4,6 года — от 1,5 до 12 лет.

Кенгуру пытались открыть крышку в течение как минимум минуты. За это время 10 из 11 особей посмотрели на экспериментатора не менее пяти раз.

Собака тоже иногда поочередно смотрит на своего хозяина и на то, что ей нужно. Таким образом, она привлекает внимание человека. Во многом это напоминает, как люди указывают руками на интересующий их объект, отметила «Экономика Сегодня».