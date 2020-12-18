Хозяева бросили пса в новосибирском аэропорту «Толмачево»

Неизвестные новосибирцы, у которых при вылете появились проблемы с перевозкой пса, оставили его в аэропорту «Толмачево» и улетели без него. Он ждал их примерно пять часов до того, как его забрали волонтеры группы «Осиротевший».

Зоозащитники сообщили, что это метис породы фокс-терьер, он совсем молодой, весит шесть килограммов. Они назвали его Максом.

«В аэропорту было огромное количество народа, но ни один не подошеел к нему, не успокоил, не накормил! Все занимались только своими делами! Кто там был, вы вообще люди? В вас есть хоть что-то человечное?», — написали волонтеры на своей странице в Instagram. Сейчас Максу ищут новых хозяев.

Источник фото: Instagram

Пользователи пришли в ужас от этой истории. Многие написали, что лучше сдали бы билеты и никуда не поехали, но не смогли бы бросить питомца на произвол судьбы. Они не смогли понять, как можно отдыхать, зная, что твоя собака «осталась в неизвестности».

«Вообще, нужно наказывать таких хозяев, написать заявление в милицию, вычислить по камерам — наказать за жестокое обращение с животными, придать огласке, опозорить пофамильно, чтобы другим не повадно было», — предложил пользователь под ником leko2501.