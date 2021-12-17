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    17 декабря 2021, 13:40

    Подмосковные поликлиники получили еще 177 машин неотложной помощи

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Еще 177 новых машин неотложной помощи появилось в поликлиниках Московской области. Это автомобили для вызовов пациентов на дом.

    Подмосковные поликлиники получили еще 177 машин неотложной помощи | Изображение 1

    Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в этом году подмосковные медицинские центры получили 428 неотложек.

    На службу неотложной помощи в поликлиниках легла колоссальная нагрузка. И мы продолжаем закупать транспорт, позволяющий оперативно оказывать помощь пациентам на дому

    Светлана Стригункова.

    Наибольшее число машин направили в Московскую областную больницу имени Розанова. Там появилось 19 неотложек.

    Для Одинцовской областной больницы закупили 17 машин, а для больницы в Можайске, например, — 15.

    Ранее стало известно, что 155 врачей безвозмездно получили земельные участки в Подмосковье. Их передали по льготной программе, инициированной Андреем Воробьевым.