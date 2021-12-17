Подмосковные поликлиники получили еще 177 машин неотложной помощи

Еще 177 новых машин неотложной помощи появилось в поликлиниках Московской области. Это автомобили для вызовов пациентов на дом.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в этом году подмосковные медицинские центры получили 428 неотложек.

На службу неотложной помощи в поликлиниках легла колоссальная нагрузка. И мы продолжаем закупать транспорт, позволяющий оперативно оказывать помощь пациентам на дому Светлана Стригункова.

Наибольшее число машин направили в Московскую областную больницу имени Розанова. Там появилось 19 неотложек.

Для Одинцовской областной больницы закупили 17 машин, а для больницы в Можайске, например, — 15.

Ранее стало известно, что 155 врачей безвозмездно получили земельные участки в Подмосковье. Их передали по льготной программе, инициированной Андреем Воробьевым.