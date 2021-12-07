facebook_pixel
    07 декабря 2021, 14:08

    Земельные участки бесплатно выдали еще 28 врачам в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Уже 155 врачей из Подмосковья безвозмездно получили земельные участки. Их выдали по льготной программе, внедрение которой инициировал губернатор Андрей Воробьев.

    Земельные участки бесплатно выдали еще 28 врачам в Подмосковье | Изображение 1

    По словам заместителя председателя правительства региона Андрея Разина, медиков, получивших льготу, становится все больше.

    Лишь за прошедшую неделю землю выдали еще 28 врачам из Подмосковья. Это коснулось 12 округов: Павловского Посада, Зарайска, Дмитрова, Богородского, Воскресенска, Можайска, Чехова, Рузы, Орехово-Зуева и Щелкова.

    Как рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, выдавать участки начали в июле.

    В проработке — более 70 заявок. Благодаря этому рассчитываем привлечь в отдаленные уголки региона новые медицинские кадры и поддержать уже работающих специалистов

    Светлана Стригункова.

    Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что врачи получают участки с хорошей транспортной доступностью, а также возможностью подключиться к электричеству и газу по проекту президента.

    «Администрации городских округов в Подмосковье активно работают с врачами по подбору земли медикам», — отметила Адигамова.

    Участки передают врачам по 36 видам специальностей, которые работают в Подмосковье и имеют стаж свыше трех лет.