Земельные участки бесплатно выдали еще 28 врачам в Подмосковье

Уже 155 врачей из Подмосковья безвозмездно получили земельные участки. Их выдали по льготной программе, внедрение которой инициировал губернатор Андрей Воробьев.

По словам заместителя председателя правительства региона Андрея Разина, медиков, получивших льготу, становится все больше.

Лишь за прошедшую неделю землю выдали еще 28 врачам из Подмосковья. Это коснулось 12 округов: Павловского Посада, Зарайска, Дмитрова, Богородского, Воскресенска, Можайска, Чехова, Рузы, Орехово-Зуева и Щелкова.

Как рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, выдавать участки начали в июле.

В проработке — более 70 заявок. Благодаря этому рассчитываем привлечь в отдаленные уголки региона новые медицинские кадры и поддержать уже работающих специалистов Светлана Стригункова.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что врачи получают участки с хорошей транспортной доступностью, а также возможностью подключиться к электричеству и газу по проекту президента.

«Администрации городских округов в Подмосковье активно работают с врачами по подбору земли медикам», — отметила Адигамова.

Участки передают врачам по 36 видам специальностей, которые работают в Подмосковье и имеют стаж свыше трех лет.