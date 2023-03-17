Подмосковье 17 марта 2023, 14:10 Подмосковные педиатры посоветовали родителям запретить детские игры у водоемов из-за тонкого льда

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Педиатры предупредили родителей об опасной толщине льда в Подмосковье. Директор НИКИ детства Нисо Одинаева посоветовала не разрешать маленьким членам семьи прогулки и игры вблизи водоемов.

«Опасайтесь весеннего льда, даже если он кажется крепким. Самое страшное, что даже компания детей не может оказать помощь провалившемуся под лед товарищу», — сказала Нисо Одинаева.

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Безопасная толщина льда начинается от 10 сантиметров. Проверять прочность покрытия, топая ногой, — распространенная ошибка. Весенний лед ломается резко, ребенок просто не успеет ничего сделать. Лучше запретить игры вблизи водоемов.

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Также, нужно научить детей правильным действиям на тот случай, если ребенок стал свидетелем падения под лед другого человека. Нужно срочно позвать взрослых или позвонить в службу 112.

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