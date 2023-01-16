Подмосковье 16 января 2023, 22:25 Подмосковные педиатры посоветовали родителям не купать детей в проруби на Крещение Публичное достояние

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Стоит ли детям принимать участие в крещенских купаниях и как их к этому готовить, рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева. Она подчеркнула, что детей до трех лет категорически нельзя окунать в прорубь.

«Купание детей в проруби — очень опасная процедура. Детский организм еще не сформировал систему терморегуляции. Резкий перепад температур и стресс могут вызвать сбой в дыхании и остановку сердца. Детей до трех лет вообще не стоит окунать в холодную воду, максимум — можно обтереть. При этом ребенок должен быть абсолютно здоров и хорошо знаком с закаливанием, например, контрастным душем», — подчеркнула Нисо Одинаева.

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Педиатр добавила, что закаленного ребенка можно окунуть в прорубь на считанные секунды — и только в том случае, если ребенок абсолютно здоров и родители заранее получили разрешение у врача-педиатра.

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«Совет взрослым — трезво оцените свои силы — сможете ли вы прийти на помощь ребенку, выдержите ли сами окунание в прорубь», — сказала Нисо Одинаева.

Тщательно подбирайте места купания. В водоеме должна быть чистая вода и оборудованная прорубь. Рядом должны быть теплые помещения и специалисты, готовые оказать медицинскую помощь при необходимости Нисо Одинаева главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства.

Также специалист отметила, что у проруби нужно заранее постелить одеяло, а не полотенце, быстро раздеть ребенка и обтереть крещенской водой. После процедуры растереть сухим полотенцем, быстро одеть и обуть в подготовленную теплую одежду и обувь.

Купаться лучше на голодный желудок, а сразу после выпить теплый чай или компот. Также после купания ребенку лучше погреться в теплом помещении.

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