Здоровье 16 января 2023, 17:45 Врач Токарев рассказал, кому не стоит окунаться в прорубь на Крещение Врач Токарев посоветовал не купаться в ледяной воде после заболевания

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В четверг, 19 января, состоится праздник Крещение. По традиции, многие верующие будут окунаться в прорубь. Однако некоторым людям стоит отказаться от такого обряда. Главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, кому не стоит купаться в холодной воде. Об этом сообщило Ura.ru.

По словам медика, от купания в ледяной воде стоит отказаться людям, которые недавно переболели гриппом или коронавирусной инфекцией. После болезни стоит подождать минимум месяц, так как в этот период иммунитет остается довольно слабым, написал RT.

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«Даже если вы чувствуете себя полностью здоровым, ваша иммунная система „отбила“ серьезную вирусную атаку, поэтому до полного восстановления подвергать организм дополнительным испытаниям не стоит», — рассказал Токарев.

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