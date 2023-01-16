Подмосковье 16 января 2023, 14:31 Воробьеву рассказали об открытии детской площадки на месте снесенного самостроя в Клину Мешавший благоустройству самовольно построенный магазин в Клину снесли Пресс-служба губернатора Московской области

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Руководство городского округа Клин через суд добилось сноса самовольно построенного магазина на улице Лесопарковой. Об этом глава муниципалитета Алена Сокольская рассказала губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в ходе заседания регионального правительства.

Она подчеркнула, что торговая точка затормозила работы по проведению благоустройства территории. Владелец мирно решить вопрос не захотел, поэтому руководство обратилось в суд.

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«Магазин мешал нам задействовать большую территорию для благоустройства поселка», — рассказала Сокольская.

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Глава муниципалитета подчеркнула, что сейчас на этой территории уже появились спортивная и детская площадки, парковка и ограждение. В этом году благоустройство территории продолжат.

«Там еще очистят пруд и сделают беговую дорожку вокруг водоема с установкой эколавочек», — добавила Сокольская.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил главе городского округа Клин, что местные жители просили сделать в парке лодочную станцию и открыть кафе. По словам Сокольской, пока этот участок в программу благоустройства не попал, но сейчас руководство муниципалитета занимается поиском инвесторов для строительства всех необходимых объектов.