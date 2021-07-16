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    16 июля 2021, 05:56

    Подмосковные отделения гинекологии получили 103 новых аппарата

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Еще 103 современных аппарата закупили для отделений гинекологии в Подмосковье с января. Это кольпоскопы, цистоскопы и другие приборы.

    Подмосковные отделения гинекологии получили 103 новых аппарата | Изображение 1

    Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, техника улучшит диагностику патологий репродуктивных органов и мочевыводящей системы.

    Эти аппараты получат более 40 медицинских организаций

    Светлана Стригункова.

    Оборудование приобрели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Подмосковья.

    Купленную современную технику получат больницы № 1 и № 2 в Воскресенске, а также больницы в Клину, Ногинске, Щелкове и не только.

    Ранее стало известно, что в областные больницы закупили 70 аппаратов для реабилитации после инсультов.