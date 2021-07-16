16 июля 2021, 05:56
Подмосковные отделения гинекологии получили 103 новых аппарата
Еще 103 современных аппарата закупили для отделений гинекологии в Подмосковье с января. Это кольпоскопы, цистоскопы и другие приборы.
Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, техника улучшит диагностику патологий репродуктивных органов и мочевыводящей системы.
Эти аппараты получат более 40 медицинских организаций
Светлана Стригункова.
Оборудование приобрели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Подмосковья.
Купленную современную технику получат больницы № 1 и № 2 в Воскресенске, а также больницы в Клину, Ногинске, Щелкове и не только.
Ранее стало известно, что в областные больницы закупили 70 аппаратов для реабилитации после инсультов.