Больницы Подмосковья получат 174 аппарата для реабилитации после инсультов до конца года
Современное оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Тренажеры предназначены для ранней реабилитации пациентов, перенесших инсульт, инфаркт и страдающих заболеваниями опорно-двигательной системыСветлана Стригункова.
По ее словам, такое оборудование позволит освоить современные методы реабилитации. С начала этого года технику закупили для 39 медицинских учреждений Подмосковья.
«Один из принципов восстановления после острого нарушения мозгового кровообращения — начать реабилитацию сразу же», — добавила Светлана Стригункова.
Технику купили по национальному проекту «Здравоохранение». Оборудование поступит в больницы Видного, Сергиева Посада, Реутова, Домодедова, Егорьевска, Мытищ и не только.
Ранее Светлана Стригункова рассказала, что Подмосковье купило еще 50 передвижных рентген-аппаратов. Вместе с тем больницы получили 42 аппарата для ультразвуковых исследований.
Улучшение эпидемической обстановки Подмосковья позволило вернуть к плановой работе уже и 15 аппаратов КТ. Они помогали обследовать людей с подозрением на COVID-19, а теперь жителям удастся воспользоваться ими сразу в нескольких округах.