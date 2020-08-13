Больницы Подмосковья получат 174 аппарата для реабилитации после инсультов до конца года

Для больниц Подмосковья с начала этого года закупили 174 аппарата, помогающих реабилитировать пациентов после инфарктов или инсультов. Например, тренажеры для верхних и нижних конечностей, восстановительной физкультуры и не только.

Современное оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Тренажеры предназначены для ранней реабилитации пациентов, перенесших инсульт, инфаркт и страдающих заболеваниями опорно-двигательной системы Светлана Стригункова.

По ее словам, такое оборудование позволит освоить современные методы реабилитации. С начала этого года технику закупили для 39 медицинских учреждений Подмосковья.

«Один из принципов восстановления после острого нарушения мозгового кровообращения — начать реабилитацию сразу же», — добавила Светлана Стригункова.

Технику купили по национальному проекту «Здравоохранение». Оборудование поступит в больницы Видного, Сергиева Посада, Реутова, Домодедова, Егорьевска, Мытищ и не только.

Ранее Светлана Стригункова рассказала, что Подмосковье купило еще 50 передвижных рентген-аппаратов. Вместе с тем больницы получили 42 аппарата для ультразвуковых исследований.

Улучшение эпидемической обстановки Подмосковья позволило вернуть к плановой работе уже и 15 аппаратов КТ. Они помогали обследовать людей с подозрением на COVID-19, а теперь жителям удастся воспользоваться ими сразу в нескольких округах.