Еще 70 аппаратов для реабилитации после инсультов купили больницам Подмосковья

Подмосковные больницы получат еще 70 аппаратов для реабилитации после инфарктов и инсультов. Среди них специальные тренажеры для мышц, роботизированные велоэргометры и не только.

Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, это позволит проводить реабилитацию пациентов, которые перенесли инсульт, инфаркт или страдают заболеваниями опорно-двигательной системы.

При лечении инфарктов и инсультов большую роль играют не только экстренная помощь, но еще и реабилитация. Важно начать ее сразу Светлана Стригункова.

Она добавила, что с начала года такие аппараты закупили для 28 больниц. Это медицинские беговые дорожки и тренажеры для восстановления мышц, а также другое оборудование.

Технику приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение».

Оборудование поступит в больницы Люберец, Солнечногорска, Королева, Щелкова и не только.