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    10 июня 2021, 17:25

    Еще 70 аппаратов для реабилитации после инсультов купили больницам Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные больницы получат еще 70 аппаратов для реабилитации после инфарктов и инсультов. Среди них специальные тренажеры для мышц, роботизированные велоэргометры и не только.

    Еще 70 аппаратов для реабилитации после инсультов купили больницам Подмосковья

    Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, это позволит проводить реабилитацию пациентов, которые перенесли инсульт, инфаркт или страдают заболеваниями опорно-двигательной системы.

    При лечении инфарктов и инсультов большую роль играют не только экстренная помощь, но еще и реабилитация. Важно начать ее сразу

    Светлана Стригункова.

    Она добавила, что с начала года такие аппараты закупили для 28 больниц. Это медицинские беговые дорожки и тренажеры для восстановления мышц, а также другое оборудование.

    Технику приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение».

    Оборудование поступит в больницы Люберец, Солнечногорска, Королева, Щелкова и не только.