Подмосковные министерства начнут переезжать в бизнес-центр «Два капитана» с 5 апреля

Строительство бизнес-центра «Два капитана» в Красногорске успешно завершилось. Уже в начале апреля подмосковные министерства и ведомства начнут переезжать в новое здание. Об этом «360» рассказал вице-губернатор Московской области Александр Чупраков.

«Мы видим прекрасное здание, в которое уже с начала апреля, а именно с 5 апреля, начнут переезжать наши министерства и ведомства. Прежде всего это Министерство строительного комплекса, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры, [Министерство] сельского хозяйства и Мособлдума», — рассказал Чупраков.

Он отметил, что в бизнес-центр переедет 15 министерств, а также сотрудники Мособлдумы.

«Достройка этого здания была очень непростой. Потому что, как вы знаете, строить заново гораздо проще, чем достраивать и что-то переделывать. Я хочу обратить внимание на то, что это здание, когда мы оформили право собственности Московской области, когда вернули его, было 96 тысяч квадратных метров. Сейчас оно 110 тысяч. Это действительно был кропотливый, очень серьезный труд, но в результате все успешно завершилось», — рассказал вице-губернатор.

Возвращение «Двух капитанов»

Бизнес-центр «Два капитана» начали строить в Красногорске еще в 2006 году. Объект площадью более 110 тысяч квадратных метров расположен в Мякининской пойме, рядом со зданием правительства Московской области. Изначально его строительством занималось ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК).

Планировалось, что комплекс будет готов за три года, но достроить здание в срок не удалось из-за судебных разбирательств. Дело в том, что компанию МОИТК создали по инициативе бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова — он занимал этот пост с 2000 по 2008 год.

Однако выяснилось, что за последние четыре года своего срока Кузнецов совершил более 20 преступлений, в числе которых мошенничество, легализация денежных средств, растрата — они привели к финансовому ущербу для Подмосковья на сумму свыше 10 миллиардов рублей. В результате Подмосковье оказалось на грани банкротства — долги региона составили 82% от доходов всего областного бюджета.

Вместе со своим заместителем Валерием Носовым, супругой Жанной Булах и другими лицами брал кредиты в банках на ОАО «Мособлтрастинвест» (единственным акционером компании являлось Подмосковье), а затем переводил деньги в подконтрольные Булах организации, в том числе в RIGroup. В результате средства уходили в офшоры, а многомиллиардные долги перед банками покрывали из бюджета региона.

Следствию удалось доказать, что центр «Два капитана» был выведен из МОИТК в пользу структур RIGroup в 2007 году. Однако Министерство имущественных отношений региона смогло через суд добиться возвращения в государственную собственность недостроенного бизнес-центра только в 2013 году. Мировое соглашение между Министерством имущественных отношений Московской области и МОИТК утвердил Арбитражный суд Москвы. Согласно ему, область должна компенсировать МОИТК расходы на строительство в размере один миллиард 100 миллионов рублей.

Достроить здание поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Чтобы справиться с задачей, нужно было решить большое количество проблем. В конце 2020 года глава Минстройкомплекса Владимир Локтев рассказал, что дело не только в высотном строительстве, но и в сложной технологии.