Подмосковью возместят ущерб за счет имущества экс-министра Кузнецова

Имущество экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова будет взыскано в счет погашения ущерба, причиненного Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Минмособлимущества региона.

Ранее Басманный районный суд города Москвы признал бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова виновным в совершении мошенничества и хищениях денежных средств и приговорил его к 14 годам колонии общего режима.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших (в том числе муниципальных организаций: ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) и правительства Подмосковья) на сумму, превышающую 14,6 миллиарда рублей.

В счет погашения исков будет взыскано принадлежащее Алексею Кузнецову имущество — две квартиры (семикомнатная на Остоженке площадью 306 м² и однокомнатная на Рублевском шоссе площадью 31 м²), а также земельные участки в районе деревне Палицы.

С 2004 по 2008 год Алексей Кузнецов со своим заместителем Валерием Носовым, супругой Жанной Булах и другими лицами брал кредиты в банках на ОАО «Мособлтрастинвест», единственным акционером которого являлась Московская область, и переводил деньги в подконтрольные Жанне Булах организации. 90% из кредитных денежных средств направлялись в офшоры, а многомиллиардный долг перед банками погашался из областного бюджета.

Фактический срок Кузнецова, с учетом заключения под стражей во Франции и России, составит около 7 лет и 8 месяцев.

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган отметил, что с декабря 2009 года по настоящее время в результате принятых мер Московской области возвращены денежные средства и имущество.

В 2017 году в казну Московской области была передана мини-ТЭЦ, которая обеспечивает теплом и электричеством важный для региона спортивный объект — конькобежный центр «Коломна», где в феврале 2018 года прошел чемпионат Европы по конькобежному спорту.

Удалось вернуть деловой центр «Два Капитана» с подземными и наземными стоянками в Мякининской пойме, спортивный комплекс «Ледовый дворец Балашихи», нежилые помещения в здании Мособлдумы, универсальный спортивный зал в Чехове и универсальный спортивный центр в Климовске, спортивно-молодежные центры в Рошале и Егорьевске и иное имущество.

Также в Московскую область возвращены ценности, изъятые у осужденных сообщников Кузнецова. Предметы искусства, изъятые при аресте в квартире Валерия Носова, переданы на хранение в музейный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре в апреле 2018 года.

В августе 2019 года музейно-выставочный комплекс принял еще 800 книг, более 100 картин известных художников, а также иконы, оружие, предметы мебели (более 1,3 тысячи позиций) из коллекции бывшей супруги экс-министра финансов Жанны Булах, изъятые при попытке отправить их за границу.

В сентябре 2019 года открылась выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья». Картины из изъятой коллекции Булах — «Портрет девочки» Владимира Маковского, «Сосны на берегу залива» Ивана Шишкина и «Портрет старика» Василия Сурикова, подлинность которых подтвердилась, — вошли в экспозицию выставки. Книжный фонд передан в Государственный историко-литературный музей-заповедник Александра Серегеевича Пушкина в Больших Вяземах.