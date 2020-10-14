Деловой центр «Два Капитана» достроят в Красногорске к ноябрю. Туда переедут правительственные структуры региона

В Красногорске завершается строительство бизнес-центра «Два Капитана». В здание переедут правительственные структуры. Это позволит создать условия для эффективной работы государственных служащих. Об этом рассказала пресс-служба губернатора Московской области.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Достраивают здание по поручению Андрея Воробьева. Бизнес-центр позволит завершить объединение правительственных структур возле Дома правительства. Это повысит эффективность работы государственных служащих.

«Конечно, для того чтобы достроить этот огромный комплекс, нужно было решить большое количество проблем, и дело не только в высотном строительстве, но и в сложной технологии. Сегодня мы на финишной прямой — нам осталось завершить отделку помещений, провести пусконаладку инженерных систем и оборудования», — пояснил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В бизнес-центр после завершения работ переедут Мособлдума, Министерство сельского хозяйства региона, Главное контрольное управление Московской области, Контрольно-счетная палата, Главное управление записи актов гражданского состояния.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Здания, которые освободятся после переезда, выставят на торги в рамках реализации прогнозного плана приватизации на 2021–2023 годы.

В 2013 году недостроенное здание вернули в государственную собственность Подмосковья в судебном порядке. Возврата добилось Министерство имущественных отношений Московской области.

Здание представляет собой две башни в 22 и 27 этажей со сферической пятиэтажной пристройкой и четырехэтажной пристроенной с южной стороны подземно-наземной автостоянкой плюс три подземных этажа.

«Известно, что достраивать и переделывать незавершенный объект всегда сложнее, чем начинать строительство с нуля. Это очень кропотливая и серьезная работа, которая была выполнена под руководством правительства Московской области», — отметила вице-президент ГК «Инград» Юлия Вавилина.

Бизнес-центр «Два Капитана» введут в эксплуатацию в ноябре.