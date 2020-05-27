    27 мая 2020, 13:32

    Подмосковные котельные начнут ремонтировать 28 мая. Все перенесли на месяц из-за холодов

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Ремонт всех котельных Подмосковья сдвинули на месяц, поскольку жителям повторно включали отопление. Но в области установилась стабильная температура воздуха — выше 12-15 градусов. И это значит, что с четверга батареи вновь станут холодными, а сети начнут готовить к осени.
    Подмосковные котельные начнут ремонтировать 28 мая. Все перенесли на месяц из-за холодов

    Зампред правительства региона Евгений Хромушин сообщил, что повторной подачи тепла в дома уже не будет. Отключение позволит приступить к ремонту котельных, но произойдет это на месяц позднее обычного.

    Мы взвешенно подошли к принятию решения. Буквально с завтрашнего дня начнем ремонт всего котлового оборудования в котельных, которые есть в Подмосковье. У нас осталось времени практически на месяц меньше, чем обычно

    Евгений Хромушин.

    Он отметил, что специалистам потребуется опрессовать трубы, центральные тепловые пункты, отрегулировать автоматику и почистить котлы, а также все оборудование.

    Зампред поблагодарил жителей за понимание, с которым они отнеслись к предпринятым мерам.

    Мы этой работой будем активно заниматься, чтобы осенью дать людям опять стабильное, надежное тепло

    Евгений Хромушин.

    Подмосковные жители могут узнать и все сведения о плановых отключениях горячей воды онлайн. Для этого в Минэнергетики разработали интерактивную карту, на которую уже нанесли многоквартирные дома области — их больше 53 тысяч.

    Кроме того, там можно подписаться на рассылку уведомлений о плановых отключениях.