Интерактивная карта плановых отключений горячей воды появится в Подмосковье

Источник фото: piqsels.com

Для онлайн-информирования населения Минэнергетики области разработало интерактивную карту плановых отключений, где жители всех более 53 тысяч многоквартирных домов смогут самостоятельно узнать сроки отключения горячей воды, а в ближайшее время и других ресурсов. Также можно будет подписаться на рассылку уведомлений о плановых отключениях.

«Карта плановых отключений» в ближайшие дни будет опубликована на официальных сайтах Министерства энергетики Московской области, ГЖИ, администраций муниципальных образований и в социальных сетях.

Для пользователей «Карты плановых отключений» предусмотрен расширенный функционал — жители смогут не только узнать, когда будет отключение и на какой период, но и написать обращение о качестве коммунальных услуг. Например, если в доме холодно, нет воды или горячее водоснабжение не включили в установленный срок. Данные обращения будут поступать напрямую в администрации для принятия соответствующих мер под контролем Минэнергетики региона.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе отключения горячей воды будут производиться в период с 1 июля по 31 августа и не более чем на 14 календарных дней. В первую очередь данные меры приняты для того, чтобы не создать неудобств жителям Подмосковья в период самоизоляции», — отметил Евгений Хромушин.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева также прорабатывается возможность сокращения сроков планового отключения горячей воды в Подмосковье с 14 до 10 дней. Уже есть положительный опыт, когда главы городских округов региона обеспечивают данную работу в короткий период. В настоящее время нормативный срок отключения ГВС — 2 недели.

В 2020 году он будет полностью сокращен до 10 дней в городских округах Реутов, Ленинский, Дзержинский, Котельники, Серебряные Пруды, Краснознаменск. А в Балашихе, Богородском, Кашире, Королеве, Коломенском, Люберцах, Мытищах, Чехове будут сокращены сроки отключения ГВС до 10 дней у значительного числа населения.