Тепло в подмосковных домах снова отключат 28 мая

Батареи в жилых домах Московской области снова станут холодными с четверга. Тепло повторно запускали на прошлой неделе из-за непогоды и низких температур.

Зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин напомнил, что воздух в регионе остыл до четырех-шести градусов.

«В двух муниципальных образованиях выпал снег. <…> Поэтому по поручению губернатора мы повторно включили тепло», — заметил он.

Топили в Подмосковье в выходные и первые дни новой рабочей недели. В среду режим подачи отопления будут постепенно снижать, а 28 мая прекратят полностью. Если «чуть-чуть передержать момент», подчеркнул Хромушин, снова возможны жалобы.

«Теплоноситель еще будет теплым ближайшую ночь, а утром услуга будет полностью отключена», — заключил он.

Жителей региона зампред поблагодарил за понимание, с которым люди отнеслись к предпринятым подмосковными властями мерам.

Подготовкой котельных Московской области к следующему отопительному сезону займутся с этого же четверга.

«Буквально с завтрашнего дня мы начнем ремонт на всем оборудовании, которое есть в Московской области», — уточнил Хромушин. Запускать теплоснабжение летом в Подмосковье не будут.