    18 июня 2020, 17:07

    Подмосковные комиссии по делам несовершеннолетних наделили новым полномочием

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Поправки в закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской области» приняли на 121-м заседании Мособлдумы. Теперь у комиссий появилось новое полномочие по защите прав детей.
    Подмосковные комиссии по делам несовершеннолетних наделили новым полномочием

    Согласно принятым изменениям, комиссии в муниципалитетах смогут обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении вреда, причиненного здоровью ребенка, его имуществу, а также компенсации морального вреда.

    Таким образом, подмосковный закон привели в соответствие с федеральным законодательством, уточнили в пресс-службе Мособлдумы.