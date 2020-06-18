18 июня 2020, 17:07
Подмосковные комиссии по делам несовершеннолетних наделили новым полномочием
Поправки в закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской области» приняли на 121-м заседании Мособлдумы. Теперь у комиссий появилось новое полномочие по защите прав детей.
Согласно принятым изменениям, комиссии в муниципалитетах смогут обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении вреда, причиненного здоровью ребенка, его имуществу, а также компенсации морального вреда.
Таким образом, подмосковный закон привели в соответствие с федеральным законодательством, уточнили в пресс-службе Мособлдумы.