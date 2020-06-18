Плата за ЖКХ не выросла в Подмосковье за первое полугодие 2020 года

На 121-м заседании Мособлдумы председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина рассказала о тарифной политике в жилищно-коммунальном хозяйстве в 2020 году.

Она отметила, что в этом году возник ряд факторов, которые повлияли на тарифы. Среди них завершение перехода к единой плате за коммунальные услуги, цифровизация госуслуг. Повлияла на тарифы и пандемия коронавируса.

При этом плата за ЖКХ в Московской области в первом полугодии не выросла, а во втором рост составит 2%. Это ниже уровня инфляции (3%), а также индекса, установленного правительством РФ — 4,1%.

В 2020 году средний платеж вырос на 135 рублей. В 2019 году он составлял 6775 рублей, сейчас — 6910. Причем за вывоз мусора и газоснабжение средняя цена не увеличилась — в среднем она по-прежнему составляет 431 и 197 рублей соответственно.

Что касается единых тарифов, то переход на них в Подмосковье планируют завершить в течение полутора лет. В планах — достигнуть, чтобы везде плата отличалась не более чем на 150 рублей. На сегодняшний день такая разница в платеже за коммунальные услуги у соседей достигнута в 39 муниципальных образованиях. За предыдущий год удалось снизить раздробленность тарифов в области на 13%.